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Защитник сборной России Фернандес вернулся в общую группу за день до матча с Данией

Напомним, что по ходу игры с финнами он получил повреждение и не смог завершить матч. Тогда наши одержали победу со счётом 1:0.

20 июня, 09:39
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится вместе с остальной командой к предстоящему матчу Евро-2020 против Дании.

"Тренировка идёт в Новогорске, все занимаются в общей группе, включая Марио", — заявил журналистам пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.

Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы

Футболист сборной России Фернандес приступил к тренировкам по индивидуальной программе после травмы

Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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