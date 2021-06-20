Защитник сборной России Фернандес вернулся в общую группу за день до матча с Данией
Напомним, что по ходу игры с финнами он получил повреждение и не смог завершить матч. Тогда наши одержали победу со счётом 1:0.
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Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес вернулся в общую группу и готовится вместе с остальной командой к предстоящему матчу Евро-2020 против Дании.
"Тренировка идёт в Новогорске, все занимаются в общей группе, включая Марио", — заявил журналистам пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.
Фернандес получил травму в середине первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии и был заменён. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой нашей команды со счётом 1:0.
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