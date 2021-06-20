Посол Антонов заявил об очень серьёзных проблемах в отношениях России и США
В свою очередь российские дипломаты готовы работать над улучшением нынешней ситуации. По словам посла, специалисты попробуют "выправить отношения" с Вашингтоном.
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Проблемы в российско-американских отношениях являются очень серьёзными, однако Москва готова искать пути решения. Об этом заявил вернувшийся в США посол РФ Анатолий Антонов.
"У нас очень серьёзные проблемы. Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", — заявил журналистам дипломат.
В свою очередь российские дипломаты готовы работать над улучшением нынешней ситуации, отметил Антонов. По его словам, работа специалистов будет направлена на "выправление отношений" с Вашингтоном.
Ранее перед вылетом в Штаты дипломат заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем. Вместе с тем он выразил надежду на подвижки в российско-американских отношениях. По словам Антонова, он лично будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между странами.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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