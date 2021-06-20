Посол Антонов заявил об очень серьёзных проблемах в отношениях России и США

Проблемы в российско-американских отношениях являются очень серьёзными, однако Москва готова искать пути решения. Об этом заявил вернувшийся в США посол РФ Анатолий Антонов.

"У нас очень серьёзные проблемы. Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы", — заявил журналистам дипломат.

В свою очередь российские дипломаты готовы работать над улучшением нынешней ситуации, отметил Антонов. По его словам, работа специалистов будет направлена на "выправление отношений" с Вашингтоном.