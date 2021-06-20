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Почти 50 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за сильного урагана

Как стало известно, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Сейчас восстановительные работы в электросетях региона ведёт 71 бригада энергетиков.

20 июня, 17:28
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Шквалистый штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду стал причиной массовых отключений на электросетях в Свердловской области, в результате которых почти 50 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети
  • Фото © Соцсети
    Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

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"В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с происходят отключения на электросетях. Без электроснабжения осталось 49 200 человек. Восстановительные работы ведёт 71 бригада энергетиков", — сказано в сообщении.

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В настоящее время специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным цепям, а также обходят все энергообъекты, чтобы установить места повреждений и ликвидировать их. Кроме того, особый режим работы объявлен в Свердловэнерго, где сформированы специальные аварийно-восстановительные бригады.

Согласно данным Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала, технологические нарушения были зафиксированы на территориях Каменска-Уральского, Камышловского, Красноуфимского, Михайловского, Краснотурьинского, Богдановичского, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и других районов Южного Урала.

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А ранее Лайф сообщал, что на Урале рухнувшая берёза убила женщину и покалечила её маленькую дочь. Девочку увезли в больницу на скорой, у неё различные травмы, в том числе перелом руки. Вероятно, причиной трагедии стал резкий порыв ветра, который и повалил дерево.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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