Почти 50 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за сильного урагана

Шквалистый штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду стал причиной массовых отключений на электросетях в Свердловской области, в результате которых почти 50 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает Министерство энергетики России.









"В Свердловской области из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с происходят отключения на электросетях. Без электроснабжения осталось 49 200 человек. Восстановительные работы ведёт 71 бригада энергетиков", — сказано в сообщении.

В настоящее время специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным цепям, а также обходят все энергообъекты, чтобы установить места повреждений и ликвидировать их. Кроме того, особый режим работы объявлен в Свердловэнерго, где сформированы специальные аварийно-восстановительные бригады.

Согласно данным Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала, технологические нарушения были зафиксированы на территориях Каменска-Уральского, Камышловского, Красноуфимского, Михайловского, Краснотурьинского, Богдановичского, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и других районов Южного Урала.