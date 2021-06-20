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На Урале рухнувшая берёза убила женщину и покалечила её маленькую дочь

Девочку увезли в больницу на скорой, у неё различные травмы, в том числе перелом руки. Вероятно, причиной трагедии стал резкий порыв ветра, который и повалил дерево.

20 июня, 12:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Свердловской области берёза упала на мать с ребёнком, в результате чего женщина получила серьёзные травмы и скончалась. Трагедия произошла сегодня, 20 июня, на оленьей ферме в Сысертском районе, сообщает портал E1.ru.

"Участниками истории со столь печальным финалом стали члены молодой семьи: муж, жена и двое детей. Они отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла", — сообщил глава пресс-группы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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Как рассказали очевидцы, у женщины была разбита голова, скорая помощь приехала на место происшествия только через час после случившегося. Девочку, которой на вид было около пяти лет, госпитализировали. Горелых уточнил, что у пострадавшей диагностировали различные травмы, в частности перелом руки. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Причиной трагедии, вероятно, стал резкий порыв ветра, который и повалил дерево. По факту произошедшего проверку организовали сотрудники МВД и Следственного комитета, позже будет принято процессуальное решение.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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