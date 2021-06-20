США осознают невыполнение Минских соглашений Киевом, заявил Козак
Тема Украины на саммите в Женеве не была затронута подробно, но президенты Путин и Байден согласились с первоосновой Минских договорённостей.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Американские власти понимают, что именно Украина не выполняет Минские соглашения. Таким мнением поделился заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-1".
"Как мне показалось, [США] понимают, [что именно Киев не исполняет Минские соглашения]", — поделился Козак.
Президенты России и США ранее обсуждали Украину в рамках саммита в Женеве. Но, по словам Владимира Путина, тема была затронута не очень подробно, а его американский коллега подтвердил необходимость Минских соглашений в качестве основы урегулирования конфликта в Донбассе.
Владимир Путин ранее заявлял, что Украина не желает выполнять Минские соглашения. По словам главы государства, власти Украины не хотят разговаривать с жителями Донбасса, несмотря на соглашения. К тому же украинский экс-президент Пётр Порошенко настаивал на подписании документа руководителями ЛНР и ДНР. Их пришлось уговаривать и убеждать в целесообразности такого шага.
Комментариев: 0