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США осознают невыполнение Минских соглашений Киевом, заявил Козак

Тема Украины на саммите в Женеве не была затронута подробно, но президенты Путин и Байден согласились с первоосновой Минских договорённостей.

20 июня, 12:47
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Американские власти понимают, что именно Украина не выполняет Минские соглашения. Таким мнением поделился заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-1".

Власти Украины заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в нынешнем виде

Власти Украины заявили о невозможности выполнения Минских соглашений в нынешнем виде

"Как мне показалось, [США] понимают, [что именно Киев не исполняет Минские соглашения]", — поделился Козак.

Президенты России и США ранее обсуждали Украину в рамках саммита в Женеве. Но, по словам Владимира Путина, тема была затронута не очень подробно, а его американский коллега подтвердил необходимость Минских соглашений в качестве основы урегулирования конфликта в Донбассе.

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В Госдуме отреагировали на слова Байдена о его договорённостях с Путиным по Украине

Владимир Путин ранее заявлял, что Украина не желает выполнять Минские соглашения. По словам главы государства, власти Украины не хотят разговаривать с жителями Донбасса, несмотря на соглашения. К тому же украинский экс-президент Пётр Порошенко настаивал на подписании документа руководителями ЛНР и ДНР. Их пришлось уговаривать и убеждать в целесообразности такого шага.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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