США осознают невыполнение Минских соглашений Киевом, заявил Козак

Американские власти понимают, что именно Украина не выполняет Минские соглашения. Таким мнением поделился заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-1".

"Как мне показалось, [США] понимают, [что именно Киев не исполняет Минские соглашения]", — поделился Козак.

Президенты России и США ранее обсуждали Украину в рамках саммита в Женеве. Но, по словам Владимира Путина, тема была затронута не очень подробно, а его американский коллега подтвердил необходимость Минских соглашений в качестве основы урегулирования конфликта в Донбассе.