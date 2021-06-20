Умер генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов

Генеральный директор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Именно он стоял у истоков команды в самом начале нулевых. В 2000-м году на базе сборной Волжского инженерного педагогического института был организован клуб НБА, который позже переименовали в "Нижний Новгород".