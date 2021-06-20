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Умер генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов

Именно он стоял у истоков нынешней команды в самом начале нулевых годов.

20 июня, 12:35
<p>Фото © БК "Нижний Новгород"</p>

Фото © БК "Нижний Новгород"

Генеральный директор баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Именно он стоял у истоков команды в самом начале нулевых. В 2000-м году на базе сборной Волжского инженерного педагогического института был организован клуб НБА, который позже переименовали в "Нижний Новгород".

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"Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", — говорится в сообщении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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