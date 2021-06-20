В Челябинске полицейский распылил перцовку в лицо парня, снимавшего задержание
После этого стражи порядка спокойно покинули место происшествия. Теперь пострадавший молодой человек собирается писать на правоохранителя заявление.
В Челябинске один из сотрудников правоохранительных органов распылил перцовый баллончик в лицо молодому человеку, который снимал задержание участников драки. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.
Инцидент произошёл утром 19 июня на улице Кирова. По словам очевидцев, у круглосуточного паба произошла потасовка — двое мужчин избили третьего. Виновников сразу задержали дежурившие неподалёку полицейские. Однако стражи порядка решили забрать в участок и потерпевшего. При этом тот ехать категорически отказывался, за что был тут же скручен в довольно жёсткой форме, утверждает свидетель событий.
После того как всё-таки в полицейскую машину загрузили третьего участника драки, правоохранитель подошёл к очевидцу, который снимал происходившее на камеру, и якобы распылил перцовый баллончик. Теперь пострадавший очевидец собирается писать на полицейского заявление.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали полицейского-сутенёра, "крышевавшего" 16-летнюю проститутку. На молодом человеке висел непогашенный кредит на 300 тысяч рублей, и он не нашёл иного способа заработать.
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