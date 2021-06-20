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В Челябинске полицейский распылил перцовку в лицо парня, снимавшего задержание

После этого стражи порядка спокойно покинули место происшествия. Теперь пострадавший молодой человек собирается писать на правоохранителя заявление.

20 июня, 12:18

В Челябинске полицейский брызнул в лицо парня "перцем" за съёмку видеоролика. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Челябинске один из сотрудников правоохранительных органов распылил перцовый баллончик в лицо молодому человеку, который снимал задержание участников драки. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл утром 19 июня на улице Кирова. По словам очевидцев, у круглосуточного паба произошла потасовка — двое мужчин избили третьего. Виновников сразу задержали дежурившие неподалёку полицейские. Однако стражи порядка решили забрать в участок и потерпевшего. При этом тот ехать категорически отказывался, за что был тут же скручен в довольно жёсткой форме, утверждает свидетель событий.

Школьник распылил перцовку в лицо учительницы, просившей "убить" её

Школьник распылил перцовку в лицо учительницы, просившей "убить" её

После того как всё-таки в полицейскую машину загрузили третьего участника драки, правоохранитель подошёл к очевидцу, который снимал происходившее на камеру, и якобы распылил перцовый баллончик. Теперь пострадавший очевидец собирается писать на полицейского заявление.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали полицейского-сутенёра, "крышевавшего" 16-летнюю проститутку. На молодом человеке висел непогашенный кредит на 300 тысяч рублей, и он не нашёл иного способа заработать.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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