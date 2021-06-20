В Челябинске полицейский распылил перцовку в лицо парня, снимавшего задержание

В Челябинске полицейский брызнул в лицо парня "перцем" за съёмку видеоролика. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Челябинске один из сотрудников правоохранительных органов распылил перцовый баллончик в лицо молодому человеку, который снимал задержание участников драки. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Лайфа.

Инцидент произошёл утром 19 июня на улице Кирова. По словам очевидцев, у круглосуточного паба произошла потасовка — двое мужчин избили третьего. Виновников сразу задержали дежурившие неподалёку полицейские. Однако стражи порядка решили забрать в участок и потерпевшего. При этом тот ехать категорически отказывался, за что был тут же скручен в довольно жёсткой форме, утверждает свидетель событий.

После того как всё-таки в полицейскую машину загрузили третьего участника драки, правоохранитель подошёл к очевидцу, который снимал происходившее на камеру, и якобы распылил перцовый баллончик. Теперь пострадавший очевидец собирается писать на полицейского заявление.