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В РСТ предрекли уменьшение нагрузки на российскую туринфраструктуру после открытия Турции

По мнению главы регионального отделения союза в Крыму, отток части туристов на другие курорты значительно ослабит давление на те регионы РФ, которые сейчас перегружены из-за высокого спроса на услуги.

20 июня, 12:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Возобновление регулярных и чартерных рейсов в Турцию ослабит давление на российскую туристическую инфраструктуру, которая на данный момент работает на пределе своих возможностей из-за высокого спроса на услуги. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

"В какой-то степени хорошо, что Турцию открыли, потому что Крым и Кавказ испытывают сейчас большое давление со стороны прибывающих туристов — инфраструктура там справляется с трудом. Поэтому и для нас будет неплохо, если часть турпотока оттянут на себя другие курорты", — пояснил собеседник агентства, отметив, что отдыхающие, которые останутся на полуострове, "будут чувствовать себя комфортнее, а сотрудники отелей и сферы услуг перестанут работать в авральном режиме".

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В то же время Зелинский констатировал, что напряжение на российских курортах наблюдается уже сейчас, несмотря на то что высокий сезон ещё не начался. По его мнению, отельерам после появления альтернативы у людей придётся задуматься о стоимости предоставляемых услуг. Эксперт отметил, что некоторые "необоснованно завышали цены".

"А если туры начнут аннулировать, они задумаются и о том, как привлекать туристов. Я уверен, что открытие Турции пойдёт на пользу нашим курортам", — заключил эксперт.

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Напомним, на днях оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял долгожданное для россиян решение: РФ полностью возобновит авиасообщение с Турцией уже с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Ранее в АТОР заявили об ажиотажном спросе на путёвки в Турцию после возобновления авиасообщения. Там отметили, что сейчас российских путешественников особенно интересует, когда и на каких условиях они смогут воспользоваться туристическими пакетами.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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