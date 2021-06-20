В РСТ предрекли уменьшение нагрузки на российскую туринфраструктуру после открытия Турции

Возобновление регулярных и чартерных рейсов в Турцию ослабит давление на российскую туристическую инфраструктуру, которая на данный момент работает на пределе своих возможностей из-за высокого спроса на услуги. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

"В какой-то степени хорошо, что Турцию открыли, потому что Крым и Кавказ испытывают сейчас большое давление со стороны прибывающих туристов — инфраструктура там справляется с трудом. Поэтому и для нас будет неплохо, если часть турпотока оттянут на себя другие курорты", — пояснил собеседник агентства, отметив, что отдыхающие, которые останутся на полуострове, "будут чувствовать себя комфортнее, а сотрудники отелей и сферы услуг перестанут работать в авральном режиме".

В то же время Зелинский констатировал, что напряжение на российских курортах наблюдается уже сейчас, несмотря на то что высокий сезон ещё не начался. По его мнению, отельерам после появления альтернативы у людей придётся задуматься о стоимости предоставляемых услуг. Эксперт отметил, что некоторые "необоснованно завышали цены".

"А если туры начнут аннулировать, они задумаются и о том, как привлекать туристов. Я уверен, что открытие Турции пойдёт на пользу нашим курортам", — заключил эксперт.