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Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста России Лысенко

Мэтр отечественной журналистики скончался сегодня после продолжительной болезни. Ему было 84 года.

20 июня, 11:47

Анатолий Лысенко. Фото © ТАСС / Зураб Джавахадзе

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким советского и российского телевизионного журналиста Анатолия Лысенко, который скончался сегодня в столице. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мэтр отечественной журналистики Анатолий Григорьевич Лысенко умер после продолжительной болезни. Ему было 84 года. С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был генеральным директором ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Анатолий Григорьевич был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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