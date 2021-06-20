Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста России Лысенко

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким советского и российского телевизионного журналиста Анатолия Лысенко, который скончался сегодня в столице. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мэтр отечественной журналистики Анатолий Григорьевич Лысенко умер после продолжительной болезни. Ему было 84 года. С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был генеральным директором ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Анатолий Григорьевич был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ.