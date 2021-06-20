Путин написал статью для немецкого издания к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Как сообщил журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", материал будет опубликован в одном из ведущих немецких изданий.

"Да, действительно. Статья готовится", — подтвердил эту информацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Также 22 июня, в День памяти и скорби, глава государства возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и выступит с речью.

Год назад российский лидер написал статью для американского журнала National Interest под названием "Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В ней Путин рассказал западным читателям о вкладе СССР в победу над нацистской Германией, попытках переписать историю и намерениях России твёрдо противостоять этому.