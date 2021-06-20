Глава РФПИ раскрыл россиянам, что позволит не повторить индийский сценарий с ковидом
В отличие от большинства других государств, в нашей стране нет дефицита с эффективными вакцинами, подчеркнул Кирилл Дмитриев. По его словам, гражданам следует как можно быстрее защитить себя и своих близких.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В связи с появлением в России нового мутировавшего "индийского" штамма коронавируса вакцинация граждан сейчас просто необходима. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"В разных странах его распространение ("индийского" штамма. — Прим. Лайфа) может проходить по-разному, но на примере этой мы видим, что в течение пары месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз", — сказал Дмитриев.
В отличие от большинства других государств, в нашей стране нет дефицита с эффективными вакцинами от ковида, подчеркнул глава РФПИ. По его словам, поэтому россиянам следует как можно быстрее защитить себя и своих близких. Эксперт также отметил, что только массовая вакцинация поможет избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошёл в Индии.
Ранее в Роспотребнадзоре перечислили необычные симптомы "индийского" штамма CoViD-19. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с возникновением новых мутаций вируса, отметила специалист.
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