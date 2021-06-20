Глава РФПИ раскрыл россиянам, что позволит не повторить индийский сценарий с ковидом

В связи с появлением в России нового мутировавшего "индийского" штамма коронавируса вакцинация граждан сейчас просто необходима. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В разных странах его распространение ("индийского" штамма. — Прим. Лайфа) может проходить по-разному, но на примере этой мы видим, что в течение пары месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз", — сказал Дмитриев.

В отличие от большинства других государств, в нашей стране нет дефицита с эффективными вакцинами от ковида, подчеркнул глава РФПИ. По его словам, поэтому россиянам следует как можно быстрее защитить себя и своих близких. Эксперт также отметил, что только массовая вакцинация поможет избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошёл в Индии.