Слепота и смерть: Страшные кадры из Индии, где выживших после CoViD поражает "чёрная плесень"
Вот уже второй год в мире свирепствует коронавирус, унося жизни и приобретая всё новые мутации. Количество погибших от страшной болезни уже достигло 3,77 млн человек. Однако к этой беде добавилась новая — мукормикоз, вспыхнувший в Индии. И в Сети появляются всё новые пугающие кадры с места печальных событий.
Фото © Twitter / joerwallen, SayamPradhan_
Мукормикоз, или "чёрная плесень" — редкая агрессивная грибковая инфекция, которую всё чаще диагностируют у пациентов, перенёсших ковид, особенно в тяжёлой форме.
Скриншот © Twitter / thenewsminute
Всплеск болезни наблюдается в Индии, которая находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и недавно достигла нового антирекорда: за сутки в стране погибло 6148 человек
Фото © Instagram / Simontownsley
Число заболевших "чёрной плесенью" в стране быстро растёт и уже превысило 31 тыс. человек, количество погибших — 2109. Заразиться мукормикозом можно при контакте с грибковыми спорами в окружающей среде — например при вдыхании или через раны и царапины
Фото © Twitter / joerwallen
Среди многочисленных симптомов мукормикоза — некротические поражения в носу и на нёбе, лихорадка, боль в челюсти и глазах, зубная и головная боль, густые выделения из носа и глаз, пишет The Hindu. А для мукормикоза лёгких характерны боль в груди, кашель, лихорадка и одышка. Также инфекция влияет на мозг
Фото © Twitter / DrSohanRaj
Терапия включает в себя лечение противогрибковыми препаратами и хирургическое вмешательство. Но в переполненных больницах не хватает лекарств
Фото © Twitter / SayamPradhan_
Пользователи делятся страшными кадрами из госпиталей. На этом видео заражённая мукормикозом пациентка, которая не получила должной помощи, плачет от боли
Видео © Twitter / KhateebRiyaz
Инфекция, которая поражает органы и может приводить к слепоте и даже смерти, особенно опасна также для страдающих диабетом и пациентов с ослабленным иммунитетом
Фото © Twitter / Aaeesha721
Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск распространения мукормикоза в РФ довольно низок. "Есть те заболевания, которые характерны для каждого региона. Уровень санитарной культуры, уровень знаний человека, климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний. В РФ сегодня спокойная ситуация", — отметил он.
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