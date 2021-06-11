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Слепота и смерть: Страшные кадры из Индии, где выживших после CoViD поражает "чёрная плесень"

Вот уже второй год в мире свирепствует коронавирус, унося жизни и приобретая всё новые мутации. Количество погибших от страшной болезни уже достигло 3,77 млн человек. Однако к этой беде добавилась новая — мукормикоз, вспыхнувший в Индии. И в Сети появляются всё новые пугающие кадры с места печальных событий.

11 июня, 12:37

Фото © Twitter / joerwallen, SayamPradhan_

Мукормикоз, или "чёрная плесень" — редкая агрессивная грибковая инфекция, которую всё чаще диагностируют у пациентов, перенёсших ковид, особенно в тяжёлой форме.

Скриншот © Twitter / thenewsminute

Скриншот © Twitter / thenewsminute

Всплеск болезни наблюдается в Индии, которая находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и недавно достигла нового антирекорда: за сутки в стране погибло 6148 человек

Фото © Instagram / Simontownsley

Фото © Instagram / Simontownsley

Число заболевших "чёрной плесенью" в стране быстро растёт и уже превысило 31 тыс. человек, количество погибших 2109. Заразиться мукормикозом можно при контакте с грибковыми спорами в окружающей среде — например при вдыхании или через раны и царапины

Фото © Twitter / joerwallen

Фото © Twitter / joerwallen

Среди многочисленных симптомов мукормикоза — некротические поражения в носу и на нёбе, лихорадка, боль в челюсти и глазах, зубная и головная боль, густые выделения из носа и глаз, пишет The Hindu. А для мукормикоза лёгких характерны боль в груди, кашель, лихорадка и одышка. Также инфекция влияет на мозг

Фото © Twitter / DrSohanRaj

Фото © Twitter / DrSohanRaj

Терапия включает в себя лечение противогрибковыми препаратами и хирургическое вмешательство. Но в переполненных больницах не хватает лекарств

Фото © Twitter / SayamPradhan_

Фото © Twitter / SayamPradhan_

Пользователи делятся страшными кадрами из госпиталей. На этом видео заражённая мукормикозом пациентка, которая не получила должной помощи, плачет от боли

Видео © Twitter / KhateebRiyaz

Инфекция, которая поражает органы и может приводить к слепоте и даже смерти, особенно опасна также для страдающих диабетом и пациентов с ослабленным иммунитетом

Фото © Twitter / Aaeesha721

Фото © Twitter / Aaeesha721

Недавно министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск распространения мукормикоза в РФ довольно низок. "Есть те заболевания, которые характерны для каждого региона. Уровень санитарной культуры, уровень знаний человека, климат, который способствует развитию тех или иных заболеваний. В РФ сегодня спокойная ситуация", — отметил он.

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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