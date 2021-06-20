В Совете Федерации приветствовали заявление Меркель о стыде немцев за ВОВ

Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель относительно событий Великой Отечественной войны заслуживает уважения. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Такие слова со стороны лидера Германии заслуживают уважения, потому что в последнее время многие страны пытаются переписать историю. Сами немцы прекрасно понимают, что они были агрессорами, что бедствия, которые они нам принесли, забыть невозможно. Но тем не менее позиция Меркель заслуживает уважения", — отметил сенатор.