В Совете Федерации приветствовали заявление Меркель о стыде немцев за ВОВ
Многие страны в настоящее время пытаются переписать историю, поэтому позиция канцлера Германии заслуживает уважения.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель относительно событий Великой Отечественной войны заслуживает уважения. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам Джабарова, многие государства в настоящее время пытаются переписать историю. А Меркель своими словами подчеркнула нежелание это делать.
"Такие слова со стороны лидера Германии заслуживают уважения, потому что в последнее время многие страны пытаются переписать историю. Сами немцы прекрасно понимают, что они были агрессорами, что бедствия, которые они нам принесли, забыть невозможно. Но тем не менее позиция Меркель заслуживает уважения", — отметил сенатор.
Ангела Меркель ранее назвала Россию большим соседом, посредством диалога с которым можно добиться безопасности и стабильности в ЕС.
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