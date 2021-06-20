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В Совете Федерации приветствовали заявление Меркель о стыде немцев за ВОВ

Многие страны в настоящее время пытаются переписать историю, поэтому позиция канцлера Германии заслуживает уважения.

20 июня, 11:06
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель относительно событий Великой Отечественной войны заслуживает уважения. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Меркель назвала поводом для стыда для немцев день начала Великой Отечественной войны

Меркель назвала поводом для стыда для немцев день начала Великой Отечественной войны

По словам Джабарова, многие государства в настоящее время пытаются переписать историю. А Меркель своими словами подчеркнула нежелание это делать.

"Такие слова со стороны лидера Германии заслуживают уважения, потому что в последнее время многие страны пытаются переписать историю. Сами немцы прекрасно понимают, что они были агрессорами, что бедствия, которые они нам принесли, забыть невозможно. Но тем не менее позиция Меркель заслуживает уважения", — отметил сенатор.

Меркель заявила о необходимости диалога ЕС с Россией, несмотря на разногласия

Меркель заявила о необходимости диалога ЕС с Россией, несмотря на разногласия

Ангела Меркель ранее назвала Россию большим соседом, посредством диалога с которым можно добиться безопасности и стабильности в ЕС.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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