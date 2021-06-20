На 85-м году жизни умер журналист Анатолий Лысенко

Известный советский и российский телевизионный журналист Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС .

С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России" . В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Лысенко был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ.

Ранее Лайф писал, что в возрасте 72 лет умер актёр, сыгравший в "Семнадцати мгновениях весны". За плечами Феликса Ростоцкого более 50 кинокартин. В основном он работал как художник-постановщик, но иногда блистал и на экране.