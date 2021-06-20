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На 85-м году жизни умер журналист Анатолий Лысенко

Режиссёр и продюсер, возглавлявший ОТР, долгое время болел. Дата и место прощания с Лысенко пока не названы.

20 июня, 10:36
<p>Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ

Известный советский и российский телевизионный журналист Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни", — указал собеседник агентства.

С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Лысенко был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ.

Смерть мэтра отечественной журналистики уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Умер Анатолий Лысенко. Легенда телевизионной журналистики. Светлая память", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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