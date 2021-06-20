На 85-м году жизни умер журналист Анатолий Лысенко
Режиссёр и продюсер, возглавлявший ОТР, долгое время болел. Дата и место прощания с Лысенко пока не названы.
Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ
Известный советский и российский телевизионный журналист Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС.
"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни", — указал собеседник агентства.
С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Лысенко был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ.
Смерть мэтра отечественной журналистики уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Умер Анатолий Лысенко. Легенда телевизионной журналистики. Светлая память", — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в возрасте 72 лет умер актёр, сыгравший в "Семнадцати мгновениях весны". За плечами Феликса Ростоцкого более 50 кинокартин. В основном он работал как художник-постановщик, но иногда блистал и на экране.
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