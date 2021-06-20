Американцы оценили популярность Путина в Штатах
Они отметили, что российский лидер, в отличие от Байдена, защищает интересы своей страны, при этом не пытаясь уничтожить Штаты. К тому же он выглядит сильным и уверенным.
Фото © LIFE
Читатели британской газеты Daily Mail оценили результаты опроса, проведённого среди американцев, о том, кто популярнее — президент России Владимир Путин или лидер США Джо Байден. Исследование издания Economist показало, что 18% республиканцев более благосклонны к главе РФ, нежели к своему президенту (14%). В опросе приняли участие 1500 жителей Штатов.
Так, один из комментаторов отметил, что Путин пристыдил Америку за её попустительское отношение к "Антифа", бунтам движения Black Lives Matter и за то, что за беззаконие никто не понёс наказание. Кроме того, по мнению пользователя, в отличие от Байдена, "сидящего в своём подвале, и его весёлой толпы политкорректных либералов", российский лидер не пытается уничтожить США.
В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик
Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было очень приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным — и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России
Всё предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден — нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны
Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.
Ранее Лайф писал, Путин вступился за Байдена, которого высмеяли за шпаргалки на саммите в Женеве. А президент Швейцарии Ги Пармелен, с которым Путин провёл встречу после саммита с Байденом, отметил, что российский лидер слушает и отвечает, и обмен мнениями с ним происходит в "крайне приятной атмосфере". Политолог Леонид Савин резюмировал, что российский лидер всегда впечатлял европейских коллег. Сам же российский глава, говоря об итогах встречи с Байденом, процитировал Толстого: "Есть только зарницы, дорожите ими".
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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