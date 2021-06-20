Американцы оценили популярность Путина в Штатах

Читатели британской газеты Daily Mail оценили результаты опроса, проведённого среди американцев, о том, кто популярнее — президент России Владимир Путин или лидер США Джо Байден. Исследование издания Economist показало, что 18% республиканцев более благосклонны к главе РФ, нежели к своему президенту (14%). В опросе приняли участие 1500 жителей Штатов.

Так, один из комментаторов отметил, что Путин пристыдил Америку за её попустительское отношение к "Антифа", бунтам движения Black Lives Matter и за то, что за беззаконие никто не понёс наказание. Кроме того, по мнению пользователя, в отличие от Байдена, "сидящего в своём подвале, и его весёлой толпы политкорректных либералов", российский лидер не пытается уничтожить США.

В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик Hawk85

Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было очень приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным — и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России NM gal

Всё предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден — нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны Dr. Jeff

Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.