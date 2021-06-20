Генштаб ВС РФ рассчитывает на конструктивный диалог с США после саммита Путина и Байдена
Встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры "прошли скорее со знаком плюс".
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Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассчитывает на то, что после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве отношения между Россией и США будут развиваться более конструктивно. Об этом военный заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Мы почувствовали конструктивный настрой. Мне кажется, обе страны пойдут по этому пути", — сказал Герасимов, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов. 17 июня Дмитрий Песков отметил, что саммит "прошёл скорее со знаком плюс".
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