Генштаб ВС РФ рассчитывает на конструктивный диалог с США после саммита Путина и Байдена

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассчитывает на то, что после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве отношения между Россией и США будут развиваться более конструктивно. Об этом военный заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".