Родители с полугодовалым сыном погибли в страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом
В аварии пострадало два человека — трёхлетняя девочка и один взрослый. Малышка сейчас находится в реанимации.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Грузовой и легковой автомобили столкнулись во Фроловском районе Волгоградской области. В результате погибло три человека, в том числе младенец. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло утром 20 июня на 842-м километре федеральной трассы Р22. Там столкнулись грузовой автомобиль ДАФ с 43-летним водителем за рулём и легковой — "Форд-Фокус" под управлением 31-летнего мужчины. Обе машины направлялись из Волгограда в сторону Москвы.
На месте аварии погибло три человека: водитель легковушки, его 31-летняя супруга и их шестимесячный сын. Пострадали трёхлетняя пассажирка иномарки и один взрослый. Девочка находится в реанимации.
Силами МЧС было произведено деблокирование тел погибших и пострадавших. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, представители Следственного комитета. Движение на данном участке трассы было временно затруднено, вводилось реверсивное движение, в том числе в связи с проведением следственных действий.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой. Точная причина аварии пока не известна, но, как сообщают в соцсетях, одна из машин вылетела на встречную полосу движения, в результате чего и произошло жёсткое столкновение. От сильного удара один из автомобилей улетел с трассы и впечатался в забор.
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