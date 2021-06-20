Родители с полугодовалым сыном погибли в страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом

Грузовой и легковой автомобили столкнулись во Фроловском районе Волгоградской области. В результате погибло три человека, в том числе младенец. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло утром 20 июня на 842-м километре федеральной трассы Р22. Там столкнулись грузовой автомобиль ДАФ с 43-летним водителем за рулём и легковой — "Форд-Фокус" под управлением 31-летнего мужчины. Обе машины направлялись из Волгограда в сторону Москвы.



На месте аварии погибло три человека: водитель легковушки, его 31-летняя супруга и их шестимесячный сын. Пострадали трёхлетняя пассажирка иномарки и один взрослый. Девочка находится в реанимации.

Силами МЧС было произведено деблокирование тел погибших и пострадавших. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, представители Следственного комитета. Движение на данном участке трассы было временно затруднено, вводилось реверсивное движение, в том числе в связи с проведением следственных действий.