Бывший тренер "Кубани" рассказал о коррупции в российском футболе

Румынский экс-тренер "Кубани" и "Динамо" Дан Петреску вспомнил времена работы в России и рассказал о коррупции, с которой столкнулся в нашем футболе. Об этом сообщает GSP.ro.

Он вспомнил, как во время работы в "Кубани" руководство клуба не было готово выложить за потенциального новичка больше миллиона евро, однако Петреску умолял купить форварда Ласина Траоре, который стоил четыре. Через год краснодарцы продали его за 18 миллионов евро.

"После этого владелец подошёл ко мне с предложением: "Дан, давай заключим контракт, а я буду отдавать тебе 10% стоимости каждого игрока, которого мы продадим". — Я ответил: "Нет, я же тренер. Вы платите мне зарплату и бонусы, меня трансферы не касаются. Можете продать игрока хоть за 100 миллионов, меня не интересуют эти 10%. Только тогда я буду думать о тренировках. Иначе я буду думать как бизнесмен", — вспомнил Петреску.