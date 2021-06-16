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Ещё одна страна с пляжным курортом на Красном море открыла границы для россиян

Как заверил посол королевства, граждане РФ могут приезжать в любое время. Однако для этого, по его словам, путешественникам нужно выполнить обязательное условие.

16 июня, 13:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Иордания снова готова принимать россиян, только для этого туристам потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до вылета в королевство. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка.

"Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста", — цитирует РИА "Новости" его слова.

За всё время пандемии в Иордании зафиксировано более 735 тысяч случаев коронавирусной инфекции, при этом летальных исходов — около 9,5 тысячи.

Днём ранее в консульском отделе Посольства Иордании в Москве сообщили, что в государство также будут пускать россиян, которые вакцинировались антиковидной вакциной "Спутник V". При этом уточнялось, что привитые граждане могут посетить страну с одним ПЦР-тестом, также сделанным за 72 часа до вылета. Второй — по прилёте — не требуется.

Хоть тушкой, хоть чучелом: Россияне нашли способ посещать закрытые страны, но это может обернуться потерями

Хоть тушкой, хоть чучелом: Россияне нашли способ посещать закрытые страны, но это может обернуться потерями

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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