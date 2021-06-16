Ещё одна страна с пляжным курортом на Красном море открыла границы для россиян
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Как заверил посол королевства, граждане РФ могут приезжать в любое время. Однако для этого, по его словам, путешественникам нужно выполнить обязательное условие.
Иордания снова готова принимать россиян, только для этого туристам потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до вылета в королевство. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка.
"Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста", — цитирует РИА "Новости" его слова.
За всё время пандемии в Иордании зафиксировано более 735 тысяч случаев коронавирусной инфекции, при этом летальных исходов — около 9,5 тысячи.
Днём ранее в консульском отделе Посольства Иордании в Москве сообщили, что в государство также будут пускать россиян, которые вакцинировались антиковидной вакциной "Спутник V". При этом уточнялось, что привитые граждане могут посетить страну с одним ПЦР-тестом, также сделанным за 72 часа до вылета. Второй — по прилёте — не требуется.