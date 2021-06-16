Ещё одна страна с пляжным курортом на Красном море открыла границы для россиян

Как заверил посол королевства, граждане РФ могут приезжать в любое время. Однако для этого, по его словам, путешественникам нужно выполнить обязательное условие.

Иордания снова готова принимать россиян, только для этого туристам потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию за 72 часа до вылета в королевство. Об этом сообщил посол Иордании в России Халид Шавабка.

"Российские граждане могут в любое время приезжать в Иорданию при наличии отрицательного ПЦР-теста", — цитирует РИА "Новости" его слова.

За всё время пандемии в Иордании зафиксировано более 735 тысяч случаев коронавирусной инфекции, при этом летальных исходов — около 9,5 тысячи.