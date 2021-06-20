В Москве с ковидом госпитализирован старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах
Состояние 99-летнего шахматиста врачи оценивают как тяжёлое. Абербах находится в реанимации.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Москве госпитализировали старейшего в мире гроссмейстера Юрия Авербаха. Врачи диагностировали у пациента коронавирус. Об этом сообщили в Международной шахматной федерации (FIDE).
The oldest grandmaster in the world, 99-year-old Yuri Averbakh, has been admitted to a hospital in Moscow. Our thoughts are with him, and we hope his strength and willpower will help him overcome this illness.— International Chess Federation (@FIDE_chess) June 20, 2021
📷: CFR pic.twitter.com/0IRMB3i40C
"Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", — заявили в FIDE.
Как уточнила в "Фейсбуке" шахматистка Марина Макарычева, Авербах находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжёлое.
Ранее с подозрением на ковид госпитализировали народного артиста России Игоря Костолевского.
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