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В Москве с ковидом госпитализирован старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Состояние 99-летнего шахматиста врачи оценивают как тяжёлое. Абербах находится в реанимации.

20 июня, 11:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве госпитализировали старейшего в мире гроссмейстера Юрия Авербаха. Врачи диагностировали у пациента коронавирус. Об этом сообщили в Международной шахматной федерации (FIDE).

"Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь", — заявили в FIDE.

Как уточнила в "Фейсбуке" шахматистка Марина Макарычева, Авербах находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжёлое.

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Ранее с подозрением на ковид госпитализировали народного артиста России Игоря Костолевского.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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