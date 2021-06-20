В СЖР Лысенко назвали одним из гигантов тележурналистики

Советский и российский журналист Анатолий Лысенко был одним из гигантов отечественной тележурналистики. Об этом заявил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв, выразив соболезнования родным и близким ушедшего из жизни режиссёра и продюсера, возглавлявшего в последние годы Общественное телевидение России.

"Анатолий Григорьевич был одним из гигантов нашей журналистики, телевизионной журналистики. Он создал когда-то "Взгляд". Я с ним был знаком, он меня отправлял в Антарктиду в первый раз", — передаёт слова Соловьёва РИА "Новости".

Мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался сегодня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин.

С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был генеральным директором телекомпании ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Анатолий Григорьевич был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ. В последние годы он руководил телеканалом ОТР.