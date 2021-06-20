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Синоптики предупредили москвичей о дефиците осадков в июле и августе

При этом во второй месяц лета превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться, а в середине августа этот показатель вернётся к климатической норме.

20 июня, 12:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве в июле и августе прогнозируется дефицит осадков, при этом он будет сильнее в последний месяц лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков — до 10–20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20–40%, а местами — на 40–60% от положенного", — рассказал синоптик.

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Также, по его словам, в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трёх градусов до одного. А к середине августа она вернётся к климатической норме. Тишковец подчеркнул, что настоящее лето в этом году надолго.

Ранее диетолог рассказала, как обезопасить себя от проблем со здоровьем в жару. По словам медика, в первую очередь необходимо соблюдать рамки нормы употребления чая и кофе. А жажду нужно утолять только чистой водой.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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