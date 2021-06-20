Синоптики предупредили москвичей о дефиците осадков в июле и августе

В Москве в июле и августе прогнозируется дефицит осадков, при этом он будет сильнее в последний месяц лета. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков — до 10–20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20–40%, а местами — на 40–60% от положенного", — рассказал синоптик.

Также, по его словам, в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трёх градусов до одного. А к середине августа она вернётся к климатической норме. Тишковец подчеркнул, что настоящее лето в этом году надолго.