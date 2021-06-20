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Элджей клипом о расставании подогрел слухи о разводе с Ивлеевой

Ролик, правда, ещё не вышел. Однако внимательным фанатам и без него достаточно пищи для размышлений, ведь блогерша всё чаще появляется на мероприятиях в одиночестве.

20 июня, 11:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_agentgirl_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_agentgirl_</a></p>

Фото © Instagram / _agentgirl_

Рэпер Элджей, настоящее имя которого Алексей Узенюк, рассказал о расставании с супругой — блогершей Анастасией Ивлеевой — в своём новом клипе. Об этом написал телеграм-канал "Только никому..." со ссылкой на сообщение инсайдера.

Так, по информации источника, команда исполнителя обращалась в различные агентства с предложением купить рекламный слот в этом видеоролике. Однако сам клип пока не вышел, также нет официальной информации на этот счёт. Но внимательные фанаты и без этого могут привести аргументы о том, что пара больше не вместе.

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Многие пользователи Сети отметили, что Элджей не поддерживает Ивлееву в подготовке её нового шоу. Кроме того, блогерша пришла одна на юбилей Максима Галкина, хотя рэпер тоже был приглашён на мероприятие.

Отметим, что слухи о расставании пары поползли ещё в начале года, когда супруги стали появляться на публике без обручальных колец и всё реже выходить в свет вместе. В разводе обвиняли даже подругу Ивлеевой — телеведущую Юлию Коваль. В пользу этой версии играло то, что артистка внезапно прекратила общение с приятельницей. Однако стоит добавить, что после всех сообщений о разводе Элджей и Ивлеева всё же засветились вместе в инстаграмах друг у друга.

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А в Голливуде звёздные пары, наоборот, воссоединяются после долгих лет расставания. Так, недавно папарацци застали Дженнифер Лопес и Бена Аффлека за страстным поцелуем. После многочисленных слухов о том, что артисты снова вместе, поклонники получили такое пылкое доказательство романтических отношений звёзд.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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