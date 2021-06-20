10 знаменитостей, которые живут вне времени и выглядят точно так же, как и 25 лет назад
Если машину времени не изобрели, то как объяснить эти фотографии?
Среди знаменитостей немало тех, кого считают путешественниками во времени. Ну или просто бессмертными. Например такие звёзды, как Дженнифер Энистон, Киану Ривз и Джаред Лето смотрят на нас со старых фотографий. Но при этом выглядят так же, как и сейчас, плюс-минус пару лет. Life нашёл ещё несколько примеров нестареющих звёзд.
Джефф Голдблюм
Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jeffgoldblum
Джефф Голдблюм решил играть в кино, несмотря на надежды отца, что мальчик будет врачом. Но Джефф дважды отучился на актёра и в итоге преуспел, а заодно изобрёл микстуру для поддержания вечной молодости. Разве что слегка поседел в свои 68 лет по сравнению с фото из 2001 года.
Пол Радд
Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / paulrudd_
Американский комедийный актёр Пол Радд сразу захотел пойти на сцену, поступив в Канзасскую школу театрального искусства. Начав с небольших ролей, он добрался до фильмов "Человек-муравей" и "Мстители". В общем, вписал себя в пантеон героев Marvel, а заодно получил суперcпособность не стареть в свои 52 года. На первом фото актёр на пробах 25 лет назад, на втором — в 2021 году.
Мишель Пфайффер
Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / michellepfeifferofficial
Любительница сёрфинга, злостная прогульщица школы и забияка Мишель не могла не стать характерной актрисой кино. Впрочем, сперва она и не думала о кинокарьере. Девушка из бедной семьи кем только не работала: и продавщицей, и юристом. А в кино попала почти случайно, но сразу на главные роли. И режиссёры не прогадали. Правда, кадры со съёмок 63-летней актрисы и её современные снимки трудно было бы различить. Первое фото было сделано 28 лет назад.
Тильда Суинтон
Фото © Instagram / tildaswintonislove
Умение воплотиться в любые роли, мужчин и женщин, героев разных времён, да что там — эпох. Это одна из визитных карточек Тильды Суинтон. Ей доводилось играть даже бессмертную хранительницу Земли. Глядя на её старые и современные фото (актрисе сейчас 60 лет), не возникает вопроса, почему именно её выбрали на эту роль.
Роб Лоу
Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / roblowe
Комедийный актёр Роб Лоу (57 лет) в детстве перенёс немало жизненных трудностей. От развода родителей до травмы, которая привела к глухоте на одно ухо. Впрочем, всё это не помешало Робу сниматься сначала в ситкомах, а затем и в комедиях с широким прокатом. А заодно и умудряться практически не стареть. Это можно увидеть по первому фото, сделанному в начале двухтысячных.
Ленни Кравиц
Фото © Instagram / lennykravitz
Легендарный гитарист, продюсер, актёр и человек-рок-н-ролл. Музыкант, про которого можно подумать: "А что, он ещё жив?". Не то что жив, но и выглядит ничуть не хуже, чем в молодые годы. Несмотря на статус музыкальной иконы, Ленни в свои 57 лет смотрится как с плакатов четверть века назад. Иногда трудно понять, как такое здоровье сочетается с рок-н-ролльной жизнью. Для первого фото Ленни снялся 26 лет назад.
Кейт Уинслет
Звезда "Титаника» и голливудская икона Кейт Уинслет родилась в семье актёров. Ну и пошла по стопам семьи, успев стать одной из немногих, кто получил "Оскар" до 30 лет. Впрочем, возрастные рамки в этом плане не касаются внешности Кейт. Она практически не меняется с годами. Неужели в этом так помогли льды Атлантического океана? На первом фото Кейт 24 года назад.
Синди Кроуфорд
Фото © Кадр из рекламы Pepsi / Фото © instagram / cindycrawford
Супермодель, звезда экрана и героиня мечтаний многих мужчин. Синди Кроуфорд, как и многие знаменитости, пришла к своей славе через тернии. В детстве у неё от лейкемии умер брат, и Синди занялась благотворительностью в пользу больных детей. А став моделью, сперва выступала под псевдонимом Малышка Джиа. Это из-за сходства с другой моделью. Но теперь нестареющая Синди — сама настоящий бренд. На первом фото Синди 26 лет назад.
Гвен Стефани
Фото © Кадр из клипа No Doubt / Фото © instagram / gwenstefani
Настоящая оторва и звезда панк-группы No Doubt, затем перешедшая в стан попсы и RNB. Певица Гвен Стефани, которой сейчас 51 год, несмотря на смену жанра, не меняется внешне. Разве что образ в сравнении с панк-гёрл из 90-х стал более гламурным. Первое фото с Гвен снято ровно 25 лет назад.
Мэттью Макконахи
Фото © HELLO / Фото © instagram / officiallymcconaughey
Мэттью Макконахи (51 год) начинал свою карьеру с амплуа комедийного актёра. Но в итоге режиссёры решили, что парень может играть и в драме, и вообще где угодно. Многочисленные роли Макконахи и его постоянно меняющиеся образы не меняют одного. Выглядит актёр так же, как и 28 лет назад.
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