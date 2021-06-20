10 знаменитостей, которые живут вне времени и выглядят точно так же, как и 25 лет назад

Среди знаменитостей немало тех, кого считают путешественниками во времени. Ну или просто бессмертными. Например такие звёзды, как Дженнифер Энистон, Киану Ривз и Джаред Лето смотрят на нас со старых фотографий. Но при этом выглядят так же, как и сейчас, плюс-минус пару лет. Life нашёл ещё несколько примеров нестареющих звёзд.

Джефф Голдблюм

Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jeffgoldblum

Джефф Голдблюм решил играть в кино, несмотря на надежды отца, что мальчик будет врачом. Но Джефф дважды отучился на актёра и в итоге преуспел, а заодно изобрёл микстуру для поддержания вечной молодости. Разве что слегка поседел в свои 68 лет по сравнению с фото из 2001 года.

Пол Радд

Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / paulrudd_

Американский комедийный актёр Пол Радд сразу захотел пойти на сцену, поступив в Канзасскую школу театрального искусства. Начав с небольших ролей, он добрался до фильмов "Человек-муравей" и "Мстители". В общем, вписал себя в пантеон героев Marvel, а заодно получил суперcпособность не стареть в свои 52 года. На первом фото актёр на пробах 25 лет назад, на втором — в 2021 году.

Мишель Пфайффер

Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / michellepfeifferofficial

Любительница сёрфинга, злостная прогульщица школы и забияка Мишель не могла не стать характерной актрисой кино. Впрочем, сперва она и не думала о кинокарьере. Девушка из бедной семьи кем только не работала: и продавщицей, и юристом. А в кино попала почти случайно, но сразу на главные роли. И режиссёры не прогадали. Правда, кадры со съёмок 63-летней актрисы и её современные снимки трудно было бы различить. Первое фото было сделано 28 лет назад.

Тильда Суинтон

Фото © Instagram / tildaswintonislove

Умение воплотиться в любые роли, мужчин и женщин, героев разных времён, да что там — эпох. Это одна из визитных карточек Тильды Суинтон. Ей доводилось играть даже бессмертную хранительницу Земли. Глядя на её старые и современные фото (актрисе сейчас 60 лет), не возникает вопроса, почему именно её выбрали на эту роль.

Роб Лоу

Фото © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / roblowe

Комедийный актёр Роб Лоу (57 лет) в детстве перенёс немало жизненных трудностей. От развода родителей до травмы, которая привела к глухоте на одно ухо. Впрочем, всё это не помешало Робу сниматься сначала в ситкомах, а затем и в комедиях с широким прокатом. А заодно и умудряться практически не стареть. Это можно увидеть по первому фото, сделанному в начале двухтысячных.

Ленни Кравиц

Фото © Instagram / lennykravitz

Легендарный гитарист, продюсер, актёр и человек-рок-н-ролл. Музыкант, про которого можно подумать: "А что, он ещё жив?". Не то что жив, но и выглядит ничуть не хуже, чем в молодые годы. Несмотря на статус музыкальной иконы, Ленни в свои 57 лет смотрится как с плакатов четверть века назад. Иногда трудно понять, как такое здоровье сочетается с рок-н-ролльной жизнью. Для первого фото Ленни снялся 26 лет назад.

Кейт Уинслет

Фото © Кадр из фильма "Титаник" / Фото © Instagram / kate.winslet.official

Звезда "Титаника» и голливудская икона Кейт Уинслет родилась в семье актёров. Ну и пошла по стопам семьи, успев стать одной из немногих, кто получил "Оскар" до 30 лет. Впрочем, возрастные рамки в этом плане не касаются внешности Кейт. Она практически не меняется с годами. Неужели в этом так помогли льды Атлантического океана? На первом фото Кейт 24 года назад.

Синди Кроуфорд

Фото © Кадр из рекламы Pepsi / Фото © instagram / cindycrawford

Супермодель, звезда экрана и героиня мечтаний многих мужчин. Синди Кроуфорд, как и многие знаменитости, пришла к своей славе через тернии. В детстве у неё от лейкемии умер брат, и Синди занялась благотворительностью в пользу больных детей. А став моделью, сперва выступала под псевдонимом Малышка Джиа. Это из-за сходства с другой моделью. Но теперь нестареющая Синди — сама настоящий бренд. На первом фото Синди 26 лет назад.

Гвен Стефани

Фото © Кадр из клипа No Doubt / Фото © instagram / gwenstefani

Настоящая оторва и звезда панк-группы No Doubt, затем перешедшая в стан попсы и RNB. Певица Гвен Стефани, которой сейчас 51 год, несмотря на смену жанра, не меняется внешне. Разве что образ в сравнении с панк-гёрл из 90-х стал более гламурным. Первое фото с Гвен снято ровно 25 лет назад.

Мэттью Макконахи

Фото © HELLO / Фото © instagram / officiallymcconaughey