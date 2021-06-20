В Петербурге второй день подряд фиксируют рекордные значения температуры воздуха

Сегодня, 20 июня, температура воздуха в Петербурге вновь превысила рекордные показатели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Санкт-Петербурге установлен второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Сегодня, 20 июня, в 12 часов столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки +30,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2006 году", — написал он в "Фейсбуке".

При этом Леус отметил, что точные значения рекорда будут известны через 21 час, когда снимут показания с максимальных термометров. В свою очередь Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города, что 21 июня ожидается аномальная жара — до 32–34 градусов тепла, а во второй половине дня местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.