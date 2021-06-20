В Москве с 21 июня возобновят работу кинотеатры под открытым небом

С 21 июня в столице снова заработают летние кинотеатры, работу которых ранее приостановили. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров "Москино".

"Согласно указу мэра Москвы "О возобновлении деятельности летних кинотеатров", с 21 июня "Москино" снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков "Сокольники", "Фили" и "Музеон", — цитирует РИА "Новости" сообщение.

В репертуаре летних кинотеатров есть как авторское кино, так и новинки проката, отметили в "Москино", покупка билетов по-прежнему возможна только онлайн. Так, 22 июня в парке искусств "Музеон" и 23 июня в парке "Сокольники" под открытым небом можно будет посмотреть драму "Таксист" режиссёра Мартина Скорсезе. А в "Филях" жителям и гостям Москвы покажут комедийный боевик Патрика Хьюза "Телохранитель жены киллера".