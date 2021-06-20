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Учёные назвали семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера"

Люди, злоупотребляющие спиртным, рискуют столкнуться со слабоумием уже в 40–50 лет. А ещё при сканировании мозга у таких пациентов обнаруживается усохшая лобная доля.

20 июня, 12:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Люди, злоупотребляющие спиртными напитками, рискуют столкнуться с проявлением слабоумия уже в возрасте 40–50 лет. По словам врачей из благотворительной организации Alzheimer's Society, при сканировании мозга у таких пациентов обнаруживается усохшая лобная доля. Об этом пишет Daily Express.

Так, специалисты назвали семь признаков приближения "алкогольного Альцгеймера", первым из них является неспособность человека сосредоточиться на поставленной задаче. Вторым симптомом являются трудности с решением каких-либо проблем, а также планированием и организацией событий в жизни.

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Также эксперты обратили внимание на утрату человеком способности поставить конкретную цель или принять необходимое решение. Четвёртым признаком учёные назвали нехватку мотивации для выполнения простых каждодневных действий, таких как питание и потребление воды. Ещё один опасный симптом — нарастающее со временем непонимание чувств и мыслей других людей, а также всё чаще испытываемая эмоциональная нестабильность, которая проявляется в виде вспышек раздражительности или безучастного поведения.

Шестой признак, по мнению экспертов, — проблемы с памятью, когда постепенно человек перестаёт воспринимать новую информацию и может быстро забывать детали разговора. Наконец, седьмым признаком недуга оказалась нестабильность настроения — оно может варьироваться между депрессией, апатией и раздражительностью, уточнили специалисты.

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Между тем исследователи указали, что, в отличие от истинной болезни Альцгеймера, "алкогольная деменция" со временем может перестать прогрессировать. Это возможно лишь в том случае, если человек прекратит употреблять спиртное. Однако и тогда возможно как полное, так и частичное восстановление, констатировали врачи.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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