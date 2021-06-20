Путин подведёт итоги пятилетки депутатов Госдумы

На встрече с парламентариями глава государства намерен обсудить масштаб их законотворческой работы.

В понедельник, 21 июня, президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства подведёт итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", — указано в сообщении.

Отмечается, что на встрече также выступит спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.