Путин подведёт итоги пятилетки депутатов Госдумы
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
На встрече с парламентариями глава государства намерен обсудить масштаб их законотворческой работы.
В понедельник, 21 июня, президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава государства подведёт итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", — указано в сообщении.
Отмечается, что на встрече также выступит спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.