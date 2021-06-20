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Опубликовано 20 июня 2021, 15:36

Путин подведёт итоги пятилетки депутатов Госдумы

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

На встрече с парламентариями глава государства намерен обсудить масштаб их законотворческой работы.

В понедельник, 21 июня, президент России Владимир Путин встретится с депутатами Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства подведёт итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет", — указано в сообщении.

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Отмечается, что на встрече также выступит спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

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Наталья Исакова
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