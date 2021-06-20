НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На свадьбе в Кузбассе упавшее из-за шторма дерево придавило мужчину с ребёнком

Семилетний мальчик и его отец госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

20 июня, 08:17

Скриншот видео © Соцсети

В Кузбассе упавшее из-за шторма дерево придавило мужчину с семилетним ребёнком. Видео © Соцсети

В Кемеровской области семилетний ребёнок и его отец были госпитализированы после того, как во время шторма в парке Новокузнецка на них упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Инцидент произошёл вечером 19 июня.

"С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу", — сказано в сообщении.

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней, грозы и ветра

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней, грозы и ветра

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области предупреждало местных жителей об ухудшении погодных условий и шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду.

Вырванные деревья и разбитые машины: Лайф снял на видео последствия мощного наводнения в Ялте

Вырванные деревья и разбитые машины: Лайф снял на видео последствия мощного наводнения в Ялте

А ранее в Москве упавшее дерево сломало лавку и чуть не убило сидевшую на ней 70-летнюю бабушку. Пожилая женщина гуляла на площадке с шестилетним внуком. Мальчик не пострадал, а его бабушку отправили в реанимацию с подозрением на перелом позвоночника.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: Следователи допрашивают пострадавших при крушении самолёта в Кузбассе

сегодня в 08:44

Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Архангельском

сегодня в 08:59

В Ялте из-за аварии на очистной станции ограничена подача воды

сегодня в 08:39

Регионы получат дополнительные 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

сегодня в 09:14

Арт-кластер "Таврида" доставил в затопленную сильными ливнями Ялту более тонны питьевой воды

сегодня в 09:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1