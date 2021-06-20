На свадьбе в Кузбассе упавшее из-за шторма дерево придавило мужчину с ребёнком
Семилетний мальчик и его отец госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Скриншот видео © Соцсети
В Кузбассе упавшее из-за шторма дерево придавило мужчину с семилетним ребёнком. Видео © Соцсети
В Кемеровской области семилетний ребёнок и его отец были госпитализированы после того, как во время шторма в парке Новокузнецка на них упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Инцидент произошёл вечером 19 июня.
"С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области предупреждало местных жителей об ухудшении погодных условий и шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду.
А ранее в Москве упавшее дерево сломало лавку и чуть не убило сидевшую на ней 70-летнюю бабушку. Пожилая женщина гуляла на площадке с шестилетним внуком. Мальчик не пострадал, а его бабушку отправили в реанимацию с подозрением на перелом позвоночника.
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