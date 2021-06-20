Китайского чиновника заподозрили в передаче США данных о происхождении ковида

Заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй сбежал в Соединённые Штаты, прихватив с собой секретные документы Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на оппозиционные СМИ, печатающиеся на китайском языке.

По данным издания, побег Цзинвэя состоялся ещё в феврале, когда чиновник прибыл в Вашингтон со своей дочерью. Отмечается, что документы, которые привёз политик, могли оказать влияние на позицию администрации американского президента Джо Байдена в отношении происхождения коронавируса.

При этом в материале издания подчёркивается, что информация является непроверенной. Однако, если слухи подтвердятся, Цзинвэй окажется самым высокопоставленным перебежчиком за всю историю КНР.

В свою очередь экс-сотрудник Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадис назвал эту новость "слухами". По его словам, такие выпады со стороны китайской оппозиции в рамках информационной войны с официальным Пекином происходят достаточно часто. Между тем власти КНР, как и США, не комментируют информацию о дезертирстве.

