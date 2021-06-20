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Белый дом: США расследуют происхождение ковида, несмотря на отказ Китая сотрудничать

Администрация американского лидера Джо Байдена также ожидает результатов расследования Всемирной организации здравоохранения по данному вопросу.

20 июня, 15:20

Фото © Raymond Boyd / Getty Images

Несмотря на сопротивление Китая, США продолжают сотрудничество с международным сообществом по расследованию причин происхождения коронавируса. Об этом в прямом эфире CNN сообщил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Расследование происхождения коронавируса идёт по двум направлениям. Первое — это разведсообщество, которому Байден дал поручения. Результаты будут представлены в августе. Второе — это международное расследование, которым руководит Всемирная организация здравоохранения", — объяснил Салливан.

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По словам Салливана, Байден донёс до европейских партнёров мысль о необходимости получения доступа к китайским данным. Никаких угроз и ультиматумов Пекину ставиться не будет, указал он.

Администрация Байдена, по словам Салливана, стремится добиться того, чего не удавалось предыдущему президенту Дональду Трампу, именно консенсуса демократических стран по вопросу отношений с Китаем.

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Ведётся подготовительная работа по формированию единого мнения демократических стран в вопросе КНР. Это позволит оказать дополнительное давление на Пекин. В Белом доме ожидают результатов расследования ВОЗ, поскольку это упрочит единство взглядов и усилит позицию при общении с Китаем.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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