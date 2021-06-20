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Суд в Нижегородской области арестовал на два месяца убийцу американской студентки

Как стало известно, мужчина признался в содеянном. В прошлом он был неоднократно судим — за изнасилование, хулиганство и разбой.

20 июня, 15:11

Скриншот видео © LIFE

Суд в Нижегородской области арестовал на два месяца убийцу американской студентки Кэтрин Сироу. Видео © LIFE

20 июня Городецкий городской суд Нижегородской области арестовал на один месяц и 28 суток обвиняемого в жестоком убийстве американской студентки Кэтрин Сироу. 43-летний Алексей Попов признал свою вину, сообщает Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство", — сказано в сообщении суда.

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Ранее стало известно, что студентка из США Кэтрин Сироу, которая пропала в Нижнем Новгороде несколько дней назад, была найдена мёртвой, а подозреваемый в её убийстве 43-летний уроженец Краснодара Алексей Попов задержан.

Согласно данным следователей, 15 июня в районе 18:30 мск девушка вышла из дома, села в неизвестную машину и двинулась в сторону деревни Рекшино Борского района. Как позже рассказал на суде Попов, в тот день он и Сироу на принадлежащем ему автомобиле отправились в лес, где он изнасиловал девушку, а потом и вовсе решил убить. Уточняется, что мужчина нанёс своей жертве два удара кулаками, а затем трижды ударил ножом в шею и оставил умирать.

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Позднее злоумышленника задержали, он признался в содеянном. При этом выяснилось, что в прошлом мужчина был неоднократно судим — за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также за хулиганство и разбой.

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Напомним, американская студентка Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде 15 июня. В Россию она переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". За несколько часов до исчезновения американка попала на камеры видеонаблюдения.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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