Ферстаппен вырвал победу у Хэмилтона на Гран-при Франции, Мазепин — последний

Выиграть ему удалось благодаря обгону пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на предпоследнем круге гонки. Не повезло и напарнику британца Валттери Боттасу, который в битве за третье место на финише пропустил вперёд Серхио Переса. Россиянин Никита Мазепин же по итогам гонки остановился на последнем — 20-м месте.