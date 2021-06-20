Ферстаппен вырвал победу у Хэмилтона на Гран-при Франции, Мазепин — последний
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Не повезло в конце гонки и ещё одному пилоту "Мерседеса" — Валттери Боттасу, который уступил в битве за третье место.
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа "Формулы-1" Гран-при Франции.
Выиграть ему удалось благодаря обгону пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на предпоследнем круге гонки. Не повезло и напарнику британца Валттери Боттасу, который в битве за третье место на финише пропустил вперёд Серхио Переса. Россиянин Никита Мазепин же по итогам гонки остановился на последнем — 20-м месте.
Благодаря этому результату Ферстаппен оторвался в общем зачёте от Хэмилтона. Третьим идёт Серхио Перес.