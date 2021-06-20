Учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом
По результатам исследования стало ясно, что лекарственное средство, которое используют при астме и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь заражённым ковидом. Так, при его применении срок выздоровления сокращается в среднем на три дня.
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Значительно сократить время выздоровления от коронавируса может помочь использование ингалятора от астмы. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета, сообщает The Telegraph.
Так, по результатам исследования, будесонид, применяемый для лечения астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь больным с CoViD-19. Согласно выводам учёных, ингалятор помогает сократить время выздоровления от коронавируса в среднем на три дня.
В Минздраве Великобритании заявили, что продолжат отслеживать результаты испытаний метода лечения по мере поступления новых данных и скорректируют рекомендации в случае необходимости. Отмечается, что врачи планируют использовать это средство индивидуально для каждого отдельного случая.
Один из участников исследования, профессор Ричард Хоббс, подчеркнул, что это открытие является "важной вехой для пандемии".
Ранее ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает коронавирус. Врач отметила, что симптомы таких недугов проявляются не сразу. Они могут дать знать о себе через один, три или шесть месяцев.
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