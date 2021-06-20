Учёные из Великобритании нашли способ быстро вылечить пациентов с коронавирусом

Значительно сократить время выздоровления от коронавируса может помочь использование ингалятора от астмы. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета, сообщает The Telegraph.

Так, по результатам исследования, будесонид, применяемый для лечения астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, может помочь больным с CoViD-19. Согласно выводам учёных, ингалятор помогает сократить время выздоровления от коронавируса в среднем на три дня.

В Минздраве Великобритании заявили, что продолжат отслеживать результаты испытаний метода лечения по мере поступления новых данных и скорректируют рекомендации в случае необходимости. Отмечается, что врачи планируют использовать это средство индивидуально для каждого отдельного случая.

Один из участников исследования, профессор Ричард Хоббс, подчеркнул, что это открытие является "важной вехой для пандемии".