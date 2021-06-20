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"Заботятся друг о друге в маске и на расстоянии": Ургант рассказал об отношении американцев к коронавирусу

По словам телеведущего, жители Штатов стараются не подвергать окружающих опасности.

20 июня, 13:53
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CO3AD4ng64v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">urgantcom</a></p>

Фото © Instagram/urgantcom

В США отношение к коронавирусу кардинально отличается от российского. Об этом в беседе с kp.ru рассказал телеведущий Иван Ургант.

"Совершенно другое. Сложно даже сравнивать. Стивен Кольбер, который был у нас в программе несколько лет назад, вышел в студию со зрителями только сейчас, он сидел у себя дома полтора года, даже не в Нью-Йорке, а в Южной Каролине. К нему пришёл Джон Стюарт, и они лично увиделись впервые за полтора года. Просто люди не считают себя вправе подвергать опасности окружающих", — поделился телеведущий.

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По словам Урганта, в Штатах в период пандемии активно выплачивали дотации населению. Кроме того, на улицах люди носили маски и не пытались обмануть систему, поскольку речь шла о безопасности всех американцев.

"На улице, если я снимал маску, мне тут же незнакомый человек говорил: "Наденьте, пожалуйста, маску". — Без маски чувствуешь себя некомфортно. И никто не пытается обмануть систему, ведь речь идёт об общей безопасности", — объяснил телеведущий.

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К примеру, американцы готовы отстоять очередь на посещение выставки, даже если её осмотр займёт меньше 20 минут. Они заботятся друг о друге, но "в маске и на расстоянии".

"Если нужно отстоять очередь, все терпеливо ждут. Мы пошли в Метрополитен-музей на выставку графики Гойи. На всю выставку у нас ушло 13 минут. А в очереди мы отстояли полтора часа. И всё потому, что люди заботятся друг о друге. Так же, как у нас, только в маске и на расстоянии", — подытожил Ургант.

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Ранее стало известно, что жители Бразилии массово вышли на уличные акции протеста из-за официального подтверждения гибели в стране 500 тысяч человек от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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