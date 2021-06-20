В США отношение к коронавирусу кардинально отличается от российского. Об этом в беседе с kp.ru рассказал телеведущий Иван Ургант.

"Совершенно другое. Сложно даже сравнивать. Стивен Кольбер, который был у нас в программе несколько лет назад, вышел в студию со зрителями только сейчас, он сидел у себя дома полтора года, даже не в Нью-Йорке, а в Южной Каролине. К нему пришёл Джон Стюарт, и они лично увиделись впервые за полтора года. Просто люди не считают себя вправе подвергать опасности окружающих", — поделился телеведущий.

По словам Урганта, в Штатах в период пандемии активно выплачивали дотации населению. Кроме того, на улицах люди носили маски и не пытались обмануть систему, поскольку речь шла о безопасности всех американцев.

"На улице, если я снимал маску, мне тут же незнакомый человек говорил: "Наденьте, пожалуйста, маску". — Без маски чувствуешь себя некомфортно. И никто не пытается обмануть систему, ведь речь идёт об общей безопасности", — объяснил телеведущий.

К примеру, американцы готовы отстоять очередь на посещение выставки, даже если её осмотр займёт меньше 20 минут. Они заботятся друг о друге, но "в маске и на расстоянии".

"Если нужно отстоять очередь, все терпеливо ждут. Мы пошли в Метрополитен-музей на выставку графики Гойи. На всю выставку у нас ушло 13 минут. А в очереди мы отстояли полтора часа. И всё потому, что люди заботятся друг о друге. Так же, как у нас, только в маске и на расстоянии", — подытожил Ургант.