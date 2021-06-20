Молодая звезда российского футбола Пиняев прибыл в расположение "Крыльев"

Молодая звезда "Чертаново" Сергей Пиняев прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов", которые находятся на сборе. Об этом говорится в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что между самарцами и Пиняевым идут переговоры о его возможном переходе в клуб. При этом нынешний главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин также долгое время работал в "Чертаново".