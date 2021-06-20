Молодая звезда российского футбола Пиняев прибыл в расположение "Крыльев"
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны испанской "Барселоны", а сам футболист подогревал это разными публикациями в соцсетях.
Фото © Twitter / ПФК "Крылья Советов"
Молодая звезда "Чертаново" Сергей Пиняев прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов", которые находятся на сборе. Об этом говорится в твиттере клуба.
Сергей Пиняев прибыл в расположение «Крыльев Советов» pic.twitter.com/aoc7PDW515— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 20, 2021
Ранее сообщалось, что между самарцами и Пиняевым идут переговоры о его возможном переходе в клуб. При этом нынешний главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин также долгое время работал в "Чертаново".
Напомним, некоторое время назад Пиняевым интересовалась "Барселона", о чём сообщали российские СМИ.
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