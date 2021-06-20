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Молодая звезда российского футбола Пиняев прибыл в расположение "Крыльев"

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны испанской "Барселоны", а сам футболист подогревал это разными публикациями в соцсетях.

20 июня, 13:39

Фото © Twitter / ПФК "Крылья Советов"

Молодая звезда "Чертаново" Сергей Пиняев прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов", которые находятся на сборе. Об этом говорится в твиттере клуба.

Ранее сообщалось, что между самарцами и Пиняевым идут переговоры о его возможном переходе в клуб. При этом нынешний главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин также долгое время работал в "Чертаново".

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Напомним, некоторое время назад Пиняевым интересовалась "Барселона", о чём сообщали российские СМИ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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