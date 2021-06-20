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Ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает ковид

Врач отметила, что симптомы таких недугов проявляются не сразу. Они могут дать знать о себе через один, три или шесть месяцев.

20 июня, 13:24
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева рассказала, что коронавирус может вызывать различные аутоиммунные заболевания, например артрит, волчанку, полимиозит. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Всё, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная. Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенёс ковид, неважно — в лёгкой или тяжёлой форме", — сказала врач.

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Загребнева отметила, что медики фиксируют отсроченный всплеск таких недугов через один, три или шесть месяцев. Речь идёт в том числе о ревматоидном артрите, системной красной волчанке и полимиозите. По её словам, нефрологи наблюдают ту же картину. Ревматолог призвала россиян пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжёлых последствий коронавируса.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что "индийский" штамм ковида сокращает время выработки антител. У заразившихся "Дельтой" быстрее происходит переход от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам проявления недуга.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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