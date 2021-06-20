Ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает ковид
Врач отметила, что симптомы таких недугов проявляются не сразу. Они могут дать знать о себе через один, три или шесть месяцев.
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Главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева рассказала, что коронавирус может вызывать различные аутоиммунные заболевания, например артрит, волчанку, полимиозит. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Всё, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная. Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенёс ковид, неважно — в лёгкой или тяжёлой форме", — сказала врач.
Загребнева отметила, что медики фиксируют отсроченный всплеск таких недугов через один, три или шесть месяцев. Речь идёт в том числе о ревматоидном артрите, системной красной волчанке и полимиозите. По её словам, нефрологи наблюдают ту же картину. Ревматолог призвала россиян пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжёлых последствий коронавируса.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что "индийский" штамм ковида сокращает время выработки антител. У заразившихся "Дельтой" быстрее происходит переход от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам проявления недуга.
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