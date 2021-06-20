Ревматолог перечислила аутоиммунные заболевания, которые вызывает ковид

Главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева рассказала, что коронавирус может вызывать различные аутоиммунные заболевания, например артрит, волчанку, полимиозит. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Всё, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная. Мы действительно сейчас видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенёс ковид, неважно — в лёгкой или тяжёлой форме", — сказала врач.

Загребнева отметила, что медики фиксируют отсроченный всплеск таких недугов через один, три или шесть месяцев. Речь идёт в том числе о ревматоидном артрите, системной красной волчанке и полимиозите. По её словам, нефрологи наблюдают ту же картину. Ревматолог призвала россиян пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжёлых последствий коронавируса.