Стало известно о состоянии подключённой к аппарату ИВЛ МакSим
Врачи пока не могут точно сказать, как долго певица пробудет в медикаментозном сне.
Фото © Instagram/maksimartist
Госпитализированная с 40-процентным поражением лёгких российская певица Марина Максимова, более известная как МакSим, по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом Лайфу заявила её пиар-директор Яна Богушевская.
Состояние певицы врачи оценивают как стабильное. Пока не известно, сколько исполнительница пробудет во сне.
"Всё так же. Она в медикаментозном сне, стабильна. Врачи говорят, что пока не известно, сколько она в нём пробудет. Пока без изменений", — сообщила PR-агент МакSим.
Ранее Лайф писал, что МакSим была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон. Врачи дают оптимистичные прогнозы.
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