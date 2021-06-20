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Стало известно о состоянии подключённой к аппарату ИВЛ МакSим

Врачи пока не могут точно сказать, как долго певица пробудет в медикаментозном сне.

20 июня, 13:04
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/maksimartist/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

Госпитализированная с 40-процентным поражением лёгких российская певица Марина Максимова, более известная как МакSим, по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом Лайфу заявила её пиар-директор Яна Богушевская.

Состояние певицы врачи оценивают как стабильное. Пока не известно, сколько исполнительница пробудет во сне.

"Всё так же. Она в медикаментозном сне, стабильна. Врачи говорят, что пока не известно, сколько она в нём пробудет. Пока без изменений", — сообщила PR-агент МакSим.

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Ранее Лайф писал, что МакSим была госпитализирована с 40-процентным поражением лёгких, а затем подключена к искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и введена в медикаментозный сон. Врачи дают оптимистичные прогнозы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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