Стало известно о состоянии подключённой к аппарату ИВЛ МакSим

Госпитализированная с 40-процентным поражением лёгких российская певица Марина Максимова, более известная как МакSим, по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом Лайфу заявила её пиар-директор Яна Богушевская.

Состояние певицы врачи оценивают как стабильное. Пока не известно, сколько исполнительница пробудет во сне.

"Всё так же. Она в медикаментозном сне, стабильна. Врачи говорят, что пока не известно, сколько она в нём пробудет. Пока без изменений", — сообщила PR-агент МакSим.