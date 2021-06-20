Израиль с 1 июля откроет границы для привитых от ковида туристов
Власти страны в ближайшем будущем представят перечень одобренных вакцин. Для вакцинированных иностранцев будут действовать обычные условия визового режима.
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С 1 июля иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса, будет разрешено посещать Израиль в частном порядке. Об этом сообщили в МИД страны.
"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", — заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве отметили, что власти опубликуют список стран, граждане которых смогут приезжать в Израиль. Также общественности представят перечень одобренных вакцин.
Напомним, ранее израильские власти отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях. Это было последним карантинным предписанием, действовавшим на территории страны.
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