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Израиль с 1 июля откроет границы для привитых от ковида туристов

Власти страны в ближайшем будущем представят перечень одобренных вакцин. Для вакцинированных иностранцев будут действовать обычные условия визового режима.

20 июня, 16:34
<p>Фото © Alan Harvey / SNS Group via Getty Images</p>

Фото © Alan Harvey / SNS Group via Getty Images

С 1 июля иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса, будет разрешено посещать Израиль в частном порядке. Об этом сообщили в МИД страны.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", — заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что власти опубликуют список стран, граждане которых смогут приезжать в Израиль. Также общественности представят перечень одобренных вакцин.

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Напомним, ранее израильские власти отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях. Это было последним карантинным предписанием, действовавшим на территории страны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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