Израиль с 1 июля откроет границы для привитых от ковида туристов

С 1 июля иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса, будет разрешено посещать Израиль в частном порядке. Об этом сообщили в МИД страны.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", — заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что власти опубликуют список стран, граждане которых смогут приезжать в Израиль. Также общественности представят перечень одобренных вакцин.