Аналитик назвал "техническим моментом" решение США по новым санкциям против "Северного потока — 2"

Эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему США планируют продолжать вводить санкции против российских компаний, строящих "Северный поток — 2". Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Я думаю, что подобные вещи объясняются чисто техническим моментом. Дело в том, что санкции, которые были введены против "Северного потока — 2", это запрет на оказание услуг по строительству и запрет на финансирование. Если кто-то будет нарушать это (или те, кто уже нарушал), я думаю, что американцы имеют в виду, что такие компании, такие суда будут внесены в чёрный список. Мы видим, что периодически они его пополняют", — отметил эксперт.

Юшков добавил, что в Вашингтоне открыто говорят о бессмысленности ввода новых санкций в отношении строительства, так как ограничения уже есть, но РФ их игнорирует. А рестрикции, которые могли бы попытаться помешать вводу газопровода в эксплуатацию, были бы направлены против Германии и существенно испортили бы отношения США и Европы в целом.