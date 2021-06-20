На высоте 11 тысяч метров: Путина показали за работой в самолёте перед встречей с Байденом
Вылет в Женеву был утром 16 июня, в полёте глава государства не отдыхал. В кадре президент изучает документы.
Появились кадры, как Владимир Путин на борту президентского самолёта готовится к встрече с Джо Байденом. Видео © Телеграм-канал "Пул № 3"
В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" показали, как выглядит рабочий кабинет президента РФ Владимира Путина на борту самолёта. Отрывок сюжета, посвящённого встрече главы государства с американским лидером Джо Байденом в Женеве, опубликовал телеграм-канал "Пул № 3".
На кадрах видно, что в центре кабинета Путина стоит большой стол в окружении кожаных кресел. В момент съёмок программы российский лидер готовился к саммиту, изучая важные документы. Для отдыха президента в самолёте есть набор подушек и пледов, которыми, как отметил журналист, Путин так и не воспользовался.
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На видео также попал момент, когда президентский лайнер попал в зону турбулентности. Интересно отметить, что даже тогда глава государства продолжал работать, не отрывая глаз от кипы бумаг. И так почти четыре часа до Женевы — никакого сна или отдыха.
Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.
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