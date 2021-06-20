Российская теннисистка Самсонова выиграла первый турнир WTA в карьере
Благодаря этому результату 22-летняя спортсменка поднимется на 63-е место в списке лучших теннисисток планеты.
Фото © imago images / Claudio Gärtner / ТАСС
Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира WTA в Берлине, обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.
Россиянка, которая находится на 106-м месте в рейтинге WTA, сумела одержать победу со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
Благодаря этому результату 22-летняя Самсонова поднимется на 63-е место в списке лучших теннисисток планеты.
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