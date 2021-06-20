Теннисист Рублёв уступил в финале турнира АТР в Галле
В решающем матче он не смог взять ни одного сета, уступив на тай-брейке.
Фото © dpa / picture-alliance / TASS
Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира в Галле французу Уго Эмберу.
Встреча, которая продолжалась 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Добавим, что призовой фонд турнира составил 1 318 504 евро.
Добавим, что для Рублёва это был третий финал в нынешнем сезоне. Несмотря на поражение, он по-прежнему останется на седьмой строчке рейтинга АТР.
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