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Теннисист Рублёв уступил в финале турнира АТР в Галле

В решающем матче он не смог взять ни одного сета, уступив на тай-брейке.

20 июня, 14:07
<p>Фото © dpa / picture-alliance / TASS</p>

Фото © dpa / picture-alliance / TASS

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в финале турнира в Галле французу Уго Эмберу.

Встреча, которая продолжалась 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Добавим, что призовой фонд турнира составил 1 318 504 евро.

Андрей Рублёв третий раз в сезоне вышел в финал на турнире АТР

Андрей Рублёв третий раз в сезоне вышел в финал на турнире АТР

Добавим, что для Рублёва это был третий финал в нынешнем сезоне. Несмотря на поражение, он по-прежнему останется на седьмой строчке рейтинга АТР.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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