В Белом доме заявили о стремлении Вашингтона к более стабильным отношениям с Москвой
При этом в американской администрации отметили, что на данный момент "даже при большом воображении не могут представить себе дружбу между РФ и США".
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Власти Соединённых Штатов стремятся к более стабильным отношениям с Россией, однако не ожидают, что они будут дружественными. Об этом в эфире телеканала ABC заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Наша цель в конечном итоге — стабильные и предсказуемые отношения с Россией, при которых мы сможем уменьшить риск эскалации, способной нанести вред американским интересам. Однако даже при большом воображении мы пока не можем представить себе, что будем друзьями", — сказал Салливан.
При этом помощник президента США отметил, что в ходе саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве американский лидер услышал от российского коллеги важные заявления об отношениях между двумя странами в части стратегической стабильности и кибербезопасности.
Ранее в Белом доме прокомментировали итоги саммита Путина и Байдена. Там отметили, что оценить, находятся ли США и Россия на "лучшем пути", можно будет в следующие 6–12 месяцев. Американский лидер ничего не воспринимает как данность по итогам встречи.
Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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