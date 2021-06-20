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В Белом доме заявили о стремлении Вашингтона к более стабильным отношениям с Москвой

При этом в американской администрации отметили, что на данный момент "даже при большом воображении не могут представить себе дружбу между РФ и США".

20 июня, 15:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Соединённых Штатов стремятся к более стабильным отношениям с Россией, однако не ожидают, что они будут дружественными. Об этом в эфире телеканала ABC заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель в конечном итоге — стабильные и предсказуемые отношения с Россией, при которых мы сможем уменьшить риск эскалации, способной нанести вред американским интересам. Однако даже при большом воображении мы пока не можем представить себе, что будем друзьями", — сказал Салливан.

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При этом помощник президента США отметил, что в ходе саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве американский лидер услышал от российского коллеги важные заявления об отношениях между двумя странами в части стратегической стабильности и кибербезопасности.

Ранее в Белом доме прокомментировали итоги саммита Путина и Байдена. Там отметили, что оценить, находятся ли США и Россия на "лучшем пути", можно будет в следующие 6–12 месяцев. Американский лидер ничего не воспринимает как данность по итогам встречи.

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Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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