Посол Антонов рассказал о подготовке встреч РФ и США по стратегической стабильности
Диппредставитель России в Вашингтоне отметил, что Москва рассчитывает на профессиональный разговор. Он подчеркнул, что реализация соответствующего заявления двух президентов является одной из главных задач.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон планируют оперативно обсудить проведение консультаций по стратегической стабильности. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".
"Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций. Рассчитываем, что разговор будет профессиональным и со временем даст нам возможность определиться, какие возможны договорённости в области глобальной безопасности", — сказал Антонов.
Он также подчеркнул, что скорейшая, качественная и результативная реализация заявления президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по стратегической стабильности является одной из главных задач.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Они пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. По их итогам Байден заявил о запуске диалога по стратегической стабильности с Россией. Эта тема является одной из важных сфер общих интересов, где Вашингтон может сотрудничать с Москвой, подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Лайф рассказывал, что Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов. Антонов сегодня, 20 июня, вылетел в США, он приступит к своим рабочим обязанностям уже в понедельник, 21 июня.
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