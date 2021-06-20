Посол Антонов рассказал о подготовке встреч РФ и США по стратегической стабильности

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон планируют оперативно обсудить проведение консультаций по стратегической стабильности. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

"Планируем оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций. Рассчитываем, что разговор будет профессиональным и со временем даст нам возможность определиться, какие возможны договорённости в области глобальной безопасности", — сказал Антонов.