Говорить об итогах прошедшего в Женеве саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена можно будет только после оценки действий РФ. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN. Он отметил, что лидер Америки не говорил о том, что Вашингтон после прошедших переговоров настроен оптимистично.

"Он сказал конкретно, что качество пудинга определяется на вкус, то есть в следующие 6–12 месяцев мы увидим на деле, а не на словах, обязательствах или языке жестов, находимся ли мы на лучшем пути применительно к отношениям США и России", — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что Байден по итогам встречи ничего не воспринимает как данность. По словам советника президента, важна верификация, "возможность посмотреть, действительно ли отношения могут перейти на более стабильную и предсказуемую основу.