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"Качество пудинга определяется на вкус": В Белом доме прокомментировали итоги саммита Путина и Байдена

Там отметили, что оценить, находятся ли США и России на "лучшем пути", можно будет в следующие 6–12 месяцев. Американский лидер ничего не воспринимает как данность по итогам встречи.

20 июня, 14:08
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Говорить об итогах прошедшего в Женеве саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена можно будет только после оценки действий РФ. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN. Он отметил, что лидер Америки не говорил о том, что Вашингтон после прошедших переговоров настроен оптимистично.

"Он сказал конкретно, что качество пудинга определяется на вкус, то есть в следующие 6–12 месяцев мы увидим на деле, а не на словах, обязательствах или языке жестов, находимся ли мы на лучшем пути применительно к отношениям США и России", — сказал Салливан.

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Он подчеркнул, что Байден по итогам встречи ничего не воспринимает как данность. По словам советника президента, важна верификация, "возможность посмотреть, действительно ли отношения могут перейти на более стабильную и предсказуемую основу.

Напомним, Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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