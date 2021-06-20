В Вашингтоне пообещали новые санкции против "Северного потока — 2"
В Белом доме при этом заявили, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".
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Американские власти продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам советника, президент Джо Байден не собирается вводить санкции в отношении "европейских партнёров, союзников и друзей". Но российские компании не избегут этого.
"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнёров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: "Я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". — Он это делал и продолжит делать", — пояснил Салливан.
Как указал советник по нацбезопасности, на момент вступления Байдена в должность президента, "Северный поток — 2" был завершён на 95%. Санкции коснутся нескольких российских компаний. Американские власти отказались от ограничительных мер в отношении гражданина Германии и швейцарской фирмы.
Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком — 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.
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