В Вашингтоне пообещали новые санкции против "Северного потока — 2"

Американские власти продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам советника, президент Джо Байден не собирается вводить санкции в отношении "европейских партнёров, союзников и друзей". Но российские компании не избегут этого.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнёров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: "Я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". — Он это делал и продолжит делать", — пояснил Салливан.

Как указал советник по нацбезопасности, на момент вступления Байдена в должность президента, "Северный поток — 2" был завершён на 95%. Санкции коснутся нескольких российских компаний. Американские власти отказались от ограничительных мер в отношении гражданина Германии и швейцарской фирмы.