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В Вашингтоне пообещали новые санкции против "Северного потока — 2"

В Белом доме при этом заявили, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".

20 июня, 14:28
<p>Фото © Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

Американские власти продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По словам советника, президент Джо Байден не собирается вводить санкции в отношении "европейских партнёров, союзников и друзей". Но российские компании не избегут этого.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнёров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: "Я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". — Он это делал и продолжит делать", — пояснил Салливан.

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Как указал советник по нацбезопасности, на момент вступления Байдена в должность президента, "Северный поток — 2" был завершён на 95%. Санкции коснутся нескольких российских компаний. Американские власти отказались от ограничительных мер в отношении гражданина Германии и швейцарской фирмы.

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Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком — 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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