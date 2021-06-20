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Гитарист рок-группы I.F.K. умер от коронавируса

Музыкант не дожил до своего дня рождения всего несколько дней. О дате похорон пока не сообщается.

20 июня, 15:45

Фото © VK / I.F.K. (Insect Flyin Killa) IFK

Умер один из участников российского музыкального коллектива I.F.K., играющего в жанре альтернативный рок. Как сообщили в социальных сетях группы, бывшего мужа телеведущей Тутты Ларсен Макса Галстьяна не стало ночью 20 июня. По не подтверждённой официально информации, причиной смерти гитариста стал коронавирус. В частности, об этом написал экс-гитарист "Седьмой расы" Роман Хомутский.

"Берегите себя, друзья. Не игнорируйте болезненные симптомы, мерзкий коронавирус не щадит ни молодых, ни старых", — отметил Хомутский.

Тутта Ларсен рассказала о потере ребёнка и изменах бывшего мужа

Тутта Ларсен рассказала о потере ребёнка и изменах бывшего мужа

Лайф ранее сообщал, что в возрасте 73 лет ушёл из жизни профессор Санкт-Петербургской консерватории, известный российский пианист Сергей Урываев.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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