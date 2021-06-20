Гитарист рок-группы I.F.K. умер от коронавируса

Умер один из участников российского музыкального коллектива I.F.K., играющего в жанре альтернативный рок. Как сообщили в социальных сетях группы, бывшего мужа телеведущей Тутты Ларсен Макса Галстьяна не стало ночью 20 июня. По не подтверждённой официально информации, причиной смерти гитариста стал коронавирус. В частности, об этом написал экс-гитарист "Седьмой расы" Роман Хомутский.