"Бег с препятствиями по карусели": Захарова раскрыла, зачем США готовят новые антироссийские санкции
Дипломат подчеркнула, что Москва всегда закономерно отвечала на незаконные действия Вашингтона. Официальный представитель МИД РФ отметила, что в проекте "Северного потока — 2", против которого и планируется ввести ограничения, участвуют частные операторы.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения Белого дома о подготовке новых санкций против "Северного потока — 2".
"На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Захарова отметила, что в изложении американских чиновников "Северный поток — 2" увязывается с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального. Она подчеркнула, что участниками проекта газопровода являются частные операторы и независимые страны.
"Американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", — заключила официальный представитель МИД РФ.
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Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".
Отметим, что в решении вопроса с "Северным потоком — 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.
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