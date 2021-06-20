Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения Белого дома о подготовке новых санкций против "Северного потока — 2".

"На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Захарова отметила, что в изложении американских чиновников "Северный поток — 2" увязывается с ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального. Она подчеркнула, что участниками проекта газопровода являются частные операторы и независимые страны.

"Американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".