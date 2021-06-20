Астронавты вышли в открытый космос для подключения солнечной батареи к МКС

Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке вышли в открытый космос для подключения солнечной батареи к МКС. Видео © Twitter / NASA

Американский и французский астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке 20 июня покинули борт Международной космической станции и вышли в открытый космос для подключения солнечной батареи. Трансляция ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это второй выход за неделю сотрудников NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) в космос. Он начался в 07:42 по времени Восточного побережья США (14:42 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание.

Астронавтам отведено около шести с половиной часов, чтобы установить на внешней поверхности станции вторую панель солнечных батарей iROSA, которые 5 июня доставил на станцию американский космический корабль Dragon компании SpaceX.

Первый выход в космос прошёл 16 июня. Астронавты установили первую солнечную батарею. Тогда произошла нештатная ситуация. По прошествии трёх часов работы у Кимброу внезапно погас дисплей датчика, который показывает состояние систем скафандра. Астронавт в спешном порядке вернулся в шлюз, чтобы перезагрузить устройство. Вскоре он вернулся к своему коллеге. Все работы были завершены успешно. Отмечается, что на выполнение поставленных задач потребовалось более семи часов вместо запланированных шести с половиной.